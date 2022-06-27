Белый дом анонсировал новые санкции против рф: Байден обсудит их на саммите G7

ukru
13:44 • 19632 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 27239 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 36147 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 12334 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 51747 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 56516 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 94673 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116450 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125418 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112873 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 45096 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 99240 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 32494 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 28315 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 30597 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 94662 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 99240 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242087 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271863 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 22308 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116448 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104018 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121739 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124142 просмотра
Актуальное
Белый дом анонсировал новые санкции против рф: Байден обсудит их на саммите G7

Белый дом анонсировал новые санкции против рф: Байден обсудит их на саммите G7

Киев • УНН

 • 156630 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. "Группа семи" (G7) по итогам саммита опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям против рф, сообщили в Белом доме, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в Германии президент Байден встретится с лидерами "Группы семи" и президентом Зеленским, чтобы продолжить выполнение нашего непреклонного, единого обязательства поддерживать Украину и развивать наши беспрецедентные санкции, чтобы привлечь к ответственности президента путина. "Группа семи" опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать важные новые обязательства по санкциям для дальнейшего усиления наших экономических мер против рф", - говорится в сообщении Белого дома.

Детали

Новые мероприятия, как отмечается, будут направлены против "российского военного производства и цепочек снабжения".

"Лидеры G7 согласуют и расширят адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ россии к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, что производят наши экономики, особенно те, которые поддерживают российскую военную промышленную базу и технологический сектор. Государственный департамент и Министерство финансов Соединенных Штатов будут агрессивно атаковать российские цепочки поставок продукции оборонного назначения, вводя блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий, в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других юридических и физических лиц, связанных с обороной, и ограничивать способность россии заменить военную технику, которую она уже потеряла во время жестокой войны с Украиной", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран G7 намерены добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, для помощи Украине и обеспечения того, чтобы россия заплатила цену за свою войну. Так, Соединенные Штаты в координации с G7, как указано, примут важные обязательства в частности ввести тарифы на сотни российских товаров на миллиарды долларов.

Лидеры G7  также "полны решимости ограничить доходы россии, в том числе от золота". В частности, анонсировано решение запретить импорт золота в США.

Кроме того, лидеры G7 должны принять решение о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, незаконное установление власти и причастность к российской тактике в отношении кражи украинского зерна или другого незаконного изъятия прибыли.

"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции в отношении действующих в Украине частных военных компаний, российских воинских частей, которые были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных россией высокопоставленных должностных лиц в осажденных или удерживаемых российскими войсками городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или подавление инакомыслия в россии", - говорится в сообщении.

Также анонсировано значительное обязательство G7 по бюджетной поддержке и другой поддержке Украины. В частности, G7 обязуется помочь Украине покрыть краткосрочный бюджетный дефицит. "Лидеры также примут на себя беспрецедентное долгосрочное обязательство по безопасности Украины с финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержкой столько, сколько нужно". Обязательства лидеров будут включать поддержку надежной военной готовности и обороны Украины, в том числе за счет своевременного предоставления современного оборонного оборудования и передовых систем вооружения, говорится в заявлении Белого дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы