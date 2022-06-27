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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Білий дім анонсував нові санкції проти рф: Байден обговорить їх на саміті G7

Білий дім анонсував нові санкції проти рф: Байден обговорить їх на саміті G7

Київ • УНН

 • 156632 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. "Група семи" (G7) за підсумками саміту опублікує заяву про підтримку України, яка включатиме важливі нові зобов'язання щодо санкцій проти рф, повідомили у Білому домі, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні у Німеччині президент Байден зустрінеться з лідерами "Групи семи" та президентом Зеленським, щоб продовжити виконання нашого непохитного, єдиного зобов'язання підтримувати Україну та розвивати наші безпрецедентні санкції, щоб притягнути до відповідальності президента путіна. "Група семи" опублікує заяву про підтримку України, яка включатиме важливі нові зобов'язання щодо санкцій для подальшого посилення наших економічних заходів проти росії", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Деталі

Нові заходи, як зазначається, будуть спрямовані проти "російського військового виробництва та ланцюжків постачання".

"Лідери G7 узгодять і розширять адресні санкції, щоб ще більше обмежити доступ росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, які виробляють наші економіки, особливо ті, які підтримують російську військову промислову базу і технологічний сектор. Державний департамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів агресивно атакуватимуть російські ланцюжки поставок продукції оборонного призначення, запроваджуючи блокуючі санкції щодо великих державних оборонних підприємств, на додаток до оборонних дослідницьких організацій та десятків інших юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з обороною, та обмежувати здатність росії замінити військову техніку, яку він уже втратив під час жорстокої війни з Україною", - сказано у повідомленні.

Також лідери країн G7 мають намір домагатися дозволу використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, для допомоги Україні та забезпечення того, щоб росія заплатила ціну за свою війну. Так, Сполучені Штати, у координації з G7, як вказано, візьмуть важливі зобов'язання зокрема запровадити тарифи на сотні російських товарів на мільярди доларів.

Лідери G7 також "сповнені рішучості обмежити доходи росії, у тому числі від золота". Зокрема, анонсовано рішення заборонити імпорт золота в США.

Окрім того, лідери G7 мають ухвалити рішення про введення санкцій щодо тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини, включаючи воєнні злочини, незаконне встановлення влади та причетність до російської тактики щодо крадіжки українського зерна або іншого незаконного вилучення прибутку.

"Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадять блокуючі санкції щодо приватних військових компаній, що діють в Україні, російських військових частин, які були достовірно причетні до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а також призначених росією високопосадовців в обложених чи утримуваних російськими військами міст. Держава накладе візові обмеження приблизно на 500 посадових осіб за загрозу чи порушення суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності України чи придушення інакодумства у росії", - йдеться у повідомленні.

Також анонсовано значне зобов'язання G7 щодо бюджетної підтримки та іншої підтримки України. Зокрема, G7 зобов'язується допомогти Україні покрити короткостроковий бюджетний дефіцит. "Лідери також візьмуть на себе безпрецедентне довгострокове зобов'язання щодо безпеки України з фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною підтримкою стільки, скільки потрібно". Зобов'язання лідерів включатиме підтримку надійної військової готовності та оборони України, у тому числі за рахунок своєчасного надання сучасного оборонного обладнання та передових систем озброєння, сказано у заяві Білого дому.

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