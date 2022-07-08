У війні вже починається певний переломний момент - Подоляк

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"Безумовно певний злам вже починається, тому що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця, які в них є, і центри оперативного управління армійськими структурами", - сказав Подоляк.

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Він зазначив, що російські загарбники беруть оперативну паузу, тому що у них дуже великі втрати всього, в тому числі боєкомплектів.

"Їм потрібно все це завозити, а не така в них проста логістика як з’ясувалося. Вони не вміють логістично працювати, тому їм потрібно зробити передислокації, поповнення живої сили, техніки…і де дуже добре", - розповів Подоляк.

Він зазначив, що для перелому важлива кількість зброї на лінії фронту. Воно здатне змінювати стан справ.

Доповнення

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що слова російського диктатора про те, що окупаційні війська в Луганській області мають "відпочити та наростити свої бойові можливості", можуть свідчити про наказ російського президента цим підрозділам взяти оперативну паузу.

Вчора, 7 липня авіація ЗСУ знищила на сході ворожий склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки рашистів.