Знищено склад боєприпасів та 16 одиниць техніки: авіація ЗСУ вдало атакувала ворога на сході

Цитата

"Склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки рашистів – результат роботи ударної авіації Повітряних сил 7 липня", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ завдали ракетно-бомбових ударів на східному напрямку.

Було уражено: бойові позиції окупантів, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.



