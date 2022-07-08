Знищено склад боєприпасів та 16 одиниць техніки: авіація ЗСУ вдало атакувала ворога на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вчора авіація ЗСУ знищила на сході ворожий склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки рашистів. Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram, пише УНН.
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"Склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки рашистів – результат роботи ударної авіації Повітряних сил 7 липня", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ завдали ракетно-бомбових ударів на східному напрямку.
Було уражено: бойові позиції окупантів, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.