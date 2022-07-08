Уничтожено склад боеприпасов и 16 единиц техники: авиация ВСУ удачно атаковала врага на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Вчера авиация ВСУ уничтожила на востоке вражеский склад боеприпасов, 16 единиц техники и десятки рашистов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Склад боеприпасов, 16 единиц техники и десятки рашистов – результат работы ударной авиации Воздушных сил 7 июля", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных сил ВСУ нанесли ракетно-бомбовые удары на восточном направлении.
Было поражено: боевые позиции оккупантов, восемь танков, восемь боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живую силу врага.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 36 650 человек, 1602 танков и сотен единиц другой военной техники.