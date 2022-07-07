Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 36 650 окупантів та ще два танки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1602 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8),
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- артилерійських систем – 815 (+3),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 107 (+0),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),
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- крилатих ракет - 155 (+2),
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- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17),
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- спецтехніки - 66 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.
На Авдіївському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.