Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 36 650 окупантів та ще два танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1602 (+2),



бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8),



артилерійських систем – 815 (+3),



РСЗВ - 247 (+0),



засобів ППО - 107 (+0),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 187 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),



крилатих ракет - 155 (+2),



кораблів/катерів - 15 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17),



спецтехніки - 66 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.

На Авдіївському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.