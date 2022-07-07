Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 36 650 оккупантов и еще два танка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36 650 человек, 1602 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1602 (+2),
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- боевых бронированных машин ‒ 3797 (+8),
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- артиллерийских систем – 815 (+3),
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- РСЗО – 247 (+0),
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- средств ПВО - 107 (+0),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
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- крылатых ракет - 155 (+2),
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- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17),
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- спецтехники – 66 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.
На Авдеевском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.