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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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ISW: путін, можливо, натякає, що російські війська на Донбасі мають взяти оперативну паузу

ISW: путін, можливо, натякає, що російські війська на Донбасі мають взяти оперативну паузу

Київ • УНН

 • 161865 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Слова російського диктатора про те, що окупаційні війська в Луганській області мають "відпочити та наростити свої бойові можливості", можуть свідчити про наказ російського президента цим підрозділам взяти оперативну паузу, заявив у своєму останньому зведенні про ситуацію на фронті американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

За оцінкою експертів ISW, "публічні заяви путіна, ймовірно, говорять про його стурбованість щодо стану військ на тлі періодичних скарг у Росії про те, як із ними поводяться".

Інститут вивчення війни наголошує, що військовослужбовці, які воювали у Сєвєродонецьку та Лисичанську, швидше за все, справді потребують значного відпочинку та переозброєння, перш ніж зможуть відновити повномасштабні наступальні дії.

Цитата

"Проте не зрозуміло, чи погодиться російська армія піти на ризик і дати своїм, ймовірно, виснаженим військам таку оперативну паузу, якої буде достатньо для відновлення сил", - зазначають експерти ISW.

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