ISW: путін, можливо, натякає, що російські війська на Донбасі мають взяти оперативну паузу

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За оцінкою експертів ISW, "публічні заяви путіна, ймовірно, говорять про його стурбованість щодо стану військ на тлі періодичних скарг у Росії про те, як із ними поводяться".

Інститут вивчення війни наголошує, що військовослужбовці, які воювали у Сєвєродонецьку та Лисичанську, швидше за все, справді потребують значного відпочинку та переозброєння, перш ніж зможуть відновити повномасштабні наступальні дії.

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"Проте не зрозуміло, чи погодиться російська армія піти на ризик і дати своїм, ймовірно, виснаженим військам таку оперативну паузу, якої буде достатньо для відновлення сил", - зазначають експерти ISW.

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