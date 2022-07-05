ISW: путін, можливо, натякає, що російські війська на Донбасі мають взяти оперативну паузу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Слова російського диктатора про те, що окупаційні війська в Луганській області мають "відпочити та наростити свої бойові можливості", можуть свідчити про наказ російського президента цим підрозділам взяти оперативну паузу, заявив у своєму останньому зведенні про ситуацію на фронті американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
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За оцінкою експертів ISW, "публічні заяви путіна, ймовірно, говорять про його стурбованість щодо стану військ на тлі періодичних скарг у Росії про те, як із ними поводяться".
Інститут вивчення війни наголошує, що військовослужбовці, які воювали у Сєвєродонецьку та Лисичанську, швидше за все, справді потребують значного відпочинку та переозброєння, перш ніж зможуть відновити повномасштабні наступальні дії.
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"Проте не зрозуміло, чи погодиться російська армія піти на ризик і дати своїм, ймовірно, виснаженим військам таку оперативну паузу, якої буде достатньо для відновлення сил", - зазначають експерти ISW.
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