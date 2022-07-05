На півдні України ЗСУ знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" та 2 склади боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Оперативне командування "Південь", повідомило, що на півдні захисники України знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" та 2 склади боєприпасів, пише УНН.
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"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Загалом за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становили:
особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1589 (+5),
бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10),
артилерійських систем – 804 (+3),
РСЗВ - 246 (+0),
засобів ППО - 105 (+0),
літаків – 217 (+0),
гелікоптерів – 187 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
крилатих ракет - 144 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11),
спецтехніки - 65 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
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