ОК "Південь": росіяни посилили своє корабельне угруповання у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що росіяни посилили своє корабельне угруповання у Чорному морі, передає УНН.
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"В північно-західній частині Чорного моря наразі 3 надводних та 2 підводних носії «Калібрів», в готовності до застосування понад 30 ракет", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначили в командуванні, занепокоєння ворога встановленням контролю за островом Зміїним українською стороною, активізує їх авіацію. Отже, загроза ракетних ударів по Одесі, області та Миколаївщині, в тому числі й з неба – досить суттєва та імовірна.
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