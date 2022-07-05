ОК "Південь": росіяни посилили своє корабельне угруповання у Чорному морі

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"В північно-західній частині Чорного моря наразі 3 надводних та 2 підводних носії «Калібрів», в готовності до застосування понад 30 ракет", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в командуванні, занепокоєння ворога встановленням контролю за островом Зміїним українською стороною, активізує їх авіацію. Отже, загроза ракетних ударів по Одесі, області та Миколаївщині, в тому числі й з неба – досить суттєва та імовірна.

Нагадаємо

Окупанти понад 65 разів обстріляли Сумську область: поранено 6 цивільних.