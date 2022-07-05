ОК "Юг": россияне усилили свою корабельную группировку в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что россияне усилили свою корабельную группировку в Черном море, передает УНН.
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"В северо-западной части Черного моря сейчас 3 надводных и 2 подводных носителя «Калибров», в готовности к применению более 30 ракет", — говорится в сообщении.
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Как отметили в командовании, обеспокоенность врага установлением контроля за островом Змеиным украинской стороной активизирует их авиацию. Итак, угроза ракетных ударов по Одессе, области и Николаевской области, в том числе и с неба достаточно существенна и вероятна.
Напомним
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