На юге Украины ВСУ уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и 2 склада боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что на юге защитники Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и 2 склада боеприпасов, пишет УНН.
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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обезврежены 30 оккупантов, танк Т-62, реактивная система залпового огня "Ураган", гаубица "Мста-Б", 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов", — говорится в сообщении.
В целом по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составляли:
личного состава - около 36 200 (+230) человек ликвидировано,
танков ‒ 1589 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10),
артиллерийских систем – 804 (+3),
РСЗО – 246 (+0),
средств ПВО – 105 (+0),
самолетов – 217 (+0),
вертолетов – 187 (+ 0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
крылатых ракет – 144 (+0),
кораблей/катеров – 15 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11),
спецтехники – 65 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", — сообщили в Генштабе.
Напомним
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