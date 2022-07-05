ISW: Путин, возможно, намекает, что российские войска на Донбассе должны взять оперативную паузу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Слова российского диктатора о том, что оккупационные войска в Луганской области должны "отдохнуть и нарастить свои боевые возможности", могут свидетельствовать о приказе российского президента этим подразделениям взять оперативную паузу, заявил в своем последнем сведении о ситуации на фронте американский Институт исследования войны (ISW), передает УНН.
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По оценке экспертов ISW, "публичные заявления путина, вероятно, говорят о его обеспокоенности состоянием войск на фоне периодических жалоб в России о том, как с ними обращаются".
Институт изучения войны отмечает, что военнослужащие, воевавшие в Северодонецке и Лисичанске, скорее всего, действительно нуждаются в значительном отдыхе и перевооружении, прежде чем смогут возобновить полномасштабные наступательные действия.
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"Однако непонятно, согласится ли российская армия пойти на риск и дать своим, вероятно, истощенным войскам такую оперативную паузу, которой будет достаточно для восстановления сил", — отмечают эксперты ISW.
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