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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики ударили по Купянской громаде более 10-а КАБами: в МВА предупреждают - эвакуация очень важна

Киев  •  УНН

 • 11148 просмотра

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Оккупанты нанесли удар по Купянской громаде более чем 10 управляемыми авиабомбами и ракетой Х-38. В результате атаки погибли 2 человека, ранены 4 гражданских и 2 полицейских, повреждены более 50 домов.

Два человека погибли, по меньшей мере 4 человека получили серьезные ранения, повреждено более 50 частных домовладений - вот такие последствия после вражеской атаки на территории Купянской громады.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает УНН.

Детали

К сожалению ситуация крайне сложная. ... Сейчас главное - это эвакуация, сохранение жизни и здоровья наших купянчан. Вчера враг выпустил по территории Купянской громады более 10 управляемых авиабомб применил 1 ракету Ха-38, не говоря уже о FPV-дронах "Молния"

- сообщил в эфире единых новостей представитель Купянской МВА.

Чиновник также сказал, что два человека погибли, 4 человека получили очень серьезные ранения. Он добавил о ранении 2-х полицейских.

Уничтожено или повреждено более 50 частных домовладений. Это ужасная статистика, которая вчера была в Купянске. Самое главное сейчас - это эвакуация. К сожалению люди пренебрегают этим и теряют самое главное - свою жизнь.

- подчеркнул Андрей Беседин.

Напомним,

В результате вражеского обстрела значительная часть Одессы осталась без света, воды и тепла. Проблемы коснулись как жилых домов, так и объектов критической инфраструктуры, включая медицинские учреждения.

Ракетный удар по пригороду Сум: что известно18.02.25, 22:43 • 29525 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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