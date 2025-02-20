Загарбники вдарили по Куп'янській громаді понад 10-а КАБами: у МВА попереджають - евакуація дуже важлива

Дві людини загинули, щонайменш 4 людини отримали серйозні поранення, пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь - ось такі наслідки після ворожої атаки на території Куп'янської громади.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає УНН.

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Нажаль ситуація вкрай складна. .. Зараз головне – це евакуація, збереження життя та здоров’я наших куп’янчан. Вчора ворог випустив по території Куп’янської громади більше 10 керованих авіабомб застосував 1 ракету Ха-38, не кажучи вже про FPV-дрони "Молнія".

Посадовець також сказав, що дві людини загинули, 4 людини отримали дуже серйозні поранення. Він додав про поранення 2-х поліцейських.

Знищено або пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь. Це жахлива статистика, яка вчора була у Куп’янську. Найголовніше зараз – це евакуація. Нажаль люди нехтують цим і втрачають найголовніше – своє життя.