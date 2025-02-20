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Загарбники вдарили по Куп'янській громаді понад 10-а КАБами: у МВА попереджають - евакуація дуже важлива

Київ • УНН

 • 30556 перегляди

Окупанти завдали удару по Куп'янській громаді більш ніж 10 керованими авіабомбами та ракетою Х-38. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, поранено 4 цивільних та 2 поліцейських, пошкоджено понад 50 будинків.

Дві людини загинули, щонайменш 4 людини отримали серйозні поранення, пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь - ось такі наслідки після ворожої атаки на території Куп'янської громади.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає УНН.

Деталі

Нажаль ситуація вкрай складна. .. Зараз головне – це евакуація, збереження життя та здоров’я наших куп’янчан. Вчора ворог випустив по території Куп’янської громади більше 10 керованих авіабомб застосував 1 ракету Ха-38, не кажучи вже про FPV-дрони "Молнія".

- повідомив в ефірі єдиних новин представник Куп'янської МВА.

Посадовець також сказав, що дві людини загинули, 4 людини отримали дуже серйозні поранення. Він додав про поранення 2-х поліцейських.

Знищено або пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь. Це жахлива статистика, яка вчора була у Куп’янську. Найголовніше зараз – це евакуація. Нажаль люди нехтують цим і втрачають найголовніше – своє життя.

- підкреслив Андрій Беседін.

Нагадаємо

Унаслідок ворожого обстрілу значна частина Одеси залишилась без світла, води та тепла. Проблеми торкнулися як житлових будинків, так і об'єктів критичної інфраструктури, включаючи медичні установи.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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