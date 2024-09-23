Захватчики совершили 89 обстрелов приграничных территорий Сумщины: четыре человека ранены

В течение дня россияне совершили 89 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 215 взрывов. Ранены четыре человека. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Кириковская, Буринская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были танковый обстрел (6 взрывов), сброс взрывных устройств с БПЛА (5 взрывов), артобстрел (2 взрыва).

Речковская община: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и осуществил пуск КАБ (3 взрыва).

Эсманьская громада: осуществлены минометные обстрелы (17 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (38 взрывов), в результате чего ранения получил 1 гражданский человек. Также произошли сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва), обстрелы из минометов (16 взрывов), РСЗО (6 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), в результате чего ранения получил один гражданский человек. Также были обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Миропольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), в результате чего поврежден рейсовый автобус, ранены 2 гражданских лица.

Новослободская громада: 2 мины и 16 КАБ сбросили россияне на территорию громады.

Буринская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

Путивльская громада: зафиксирован пуск КАБ (8 взрывов).

Дружбовская громада: враг нанес обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов).

Глуховская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Николаевская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Тростянецкая громада: враг ударил из РСЗО (1 взрыв).

Свеська община: были обстрелы с использованием FPV дронов (9 взрывов).

Кириковская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Юнаковская община: зафиксирован обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Середино-Будская громада: россияне били из артиллерии (7 взрывов).

Ворожбянская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 22