Захватчики снизили зарплаты на коммунальном предприятии в Северодонецке-ОВА

На предприятии в Северодонецке Луганской области оккупанты вдвое снизили зарплату и раздают повестки, в Лисичанске россияне провоцируют население - бьют дронами, по прифронтовой надежде враг нанес авиаудар. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

Детали

Коммунальное предприятие, которое в оккупированном Северодонецке отвечает за водоснабжение, сделали филиалом Луганского. Первые последствия-снижение вдвое заработной платы. Мужчинам, желающим освободиться, угрожают повестками.



Также отмечается, что в Лисичанске захватчики организуют провокации, применяя ударные дроны. Бьют по жилой застройке.

Местные жители поняли это после очередного недавнего теракта россиян. Тогда неподалеку двигалась колонна военной техники армии рф, которую никто даже не пробовал атаковать. Задачи у оккупантов были другими.

Дополнение

"Каждый раз, когда наша рабочая группа едет в прифронтовые села, уговариваем местных уехать. Каждому рассказываем, какую помощь окажем при эвакуации. После обострения ситуации желающие начали появляться. Но большинство все же остается в своих изуродованных врагом домах в Невском, Макеевке, Новолюбовке. Вчера им привезли хлеб и продуктовые наборы, предоставленные Краснореченской общиной и волонтерами", - проинформировал глава Луганщины Артем Лысогор.

Он также сообщил, что по Куземовке, Стельмаховке, Макеевке и Невскому россияне за сутки ударили 87 раз. Артиллерийских обстрелов нанесено 38.трижды Невское было обстреляно из "Градов".

На Купянском направлении противник атаковал вблизи Стельмаховки. Двумя бомбами захватчики ударили по Надежде. Ситуация там остается напряженной.

На Лиманском враг концентрирует свои усилия вблизи Грековки, Макеевки и Невского, где произошло около 80 процентов от всех атак. Также агрессор ударил четырьмя КАБами по Серебрянскому лесу.

Штурмовыми действиями захватчики пытались вытеснить наших защитников с позиций в Белогоровке, что на Северском участке фронта.

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