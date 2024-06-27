Загарбники знизили зарплати на комунальному підприємстві у Сєвєродонецьку - ОВА
Київ • УНН
Окупанти на комунальному підприємстві в окупованому Сєвєродонецьку вдвічі скоротили зарплати співробітникам і роздають повістки до суду.
На підприємстві в Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти вдвічі знизили зарплату і роздають повістки, у Лисичанську росіяни провокують населення - б'ють дронами, по прифронтовій Надії ворог завдав авіаудару. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
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Комунальне підприємство, яке в окупованому Сєвєродонецьку відповідає за водопостачання, зробили філією луганського. Перші наслідки - зниження вдвічі заробітної плати. Чоловікам, які бажають звільнитися, погрожують повістками.
Також зазначається, що у Лисичанську загарбники організовують провокації, застосовуючи ударні дрони. Б'ють по житловій забудові.
Місцеві жителі зрозуміли це після чергового нещодавнього теракту росіян. Тоді неподалік рухалася колона військової техніки армії рф, яку ніхто навіть не пробував атакувати. Завдання в окупантів були іншими.
Доповнення
"Щоразу, коли наша робоча група їде до прифронтових сіл, вмовляємо місцевих виїхати. Кожному розповідаємо, яку допомогу надамо при евакуації. Після загострення ситуації бажаючі почали з'являтися. Але більшість все ж залишається у своїх понівечених ворогом домівках у Невському, Макіївці, Новолюбівці. Учора їм привезли хліб і продуктові набори, надані Красноріченською громадою та волонтерами", - поінформував очільник Луганщини Артем Лисогор.
Він також повідомив, що по Куземівці, Стельмахівці, Макіївці та Невському росіяни за добу вдарили 87 разів. Артилерійських обстрілів завдано 38. Тричі Невське було обстріляне з "Градів".
На Куп'янському напрямку противник атакував поблизу Стельмахівки. Двома бомбами загарбники вдарили по Надії. Ситуація там залишається напруженою.
На Лиманському ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки, Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак. Також агресор вдарив чотирма КАБами по Серебрянському лісу.
Штурмовими діями загарбники намагалися витіснити наших захисників із позицій у Білогорівці, що на Сіверській ділянці фронту.
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