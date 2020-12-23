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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Захват "Укрпочты" в Харькове: Безуха приговорили к 10 годам

Киев • УНН

 • 12353 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Киевский райсуд Харькова приговорил к 10 годам лишения свободы обвиняемого в захвате заложников в отделении “Укрпочты” Владимира Безуха. Об этом журналисту УНН сообщил прессекретар Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Захват "Укрпочты" в Харькове: Безуха приговорили к 10 годам

На вопрос приговорили к 10 годам заключения Владимира Безуха, Чубенко ответил: “Да”.

Чубенко отметил, что прокуратура просила 13 лет заключения.

“Поэтому сейчас решается вопрос о направлении апелляционной жалобы”, — сказал Чубенко.

Напомним, в 2018 году Безух частично признал свою вину.

Как сообщалось, 30 декабря 2017 года Безух захватил отделение “Укрпочты”, на ул. Шевченко в Харькове. В заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.

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