Захват "Укрпочты" в Харькове: Безуха приговорили к 10 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Киевский райсуд Харькова приговорил к 10 годам лишения свободы обвиняемого в захвате заложников в отделении “Укрпочты” Владимира Безуха. Об этом журналисту УНН сообщил прессекретар Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
На вопрос приговорили к 10 годам заключения Владимира Безуха, Чубенко ответил: “Да”.
Чубенко отметил, что прокуратура просила 13 лет заключения.
“Поэтому сейчас решается вопрос о направлении апелляционной жалобы”, — сказал Чубенко.
Напомним, в 2018 году Безух частично признал свою вину.
Как сообщалось, 30 декабря 2017 года Безух захватил отделение “Укрпочты”, на ул. Шевченко в Харькове. В заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.