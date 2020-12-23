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Захоплення "Укрпошти" у Харкові: Безуха засудили до 10 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Київський райсуд Харкова засудив до 10 років позбавлення волі обвинуваченого у захопленні заручників у відділенні “Укрпошти” Володимира Безуха. Про це журналісту УНН повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Захоплення "Укрпошти" у Харкові: Безуха засудили до 10 років

На запитання чи засудили до 10 років ув’язнення Володимира Безуха, Чубенко відповів: “Так”.

Чубенко зауважив, що прокуратура просила 13 років ув’язнення.

“Тому наразі вирішується питання про направлення апеляційної скарги”, — сказав Чубенко.

Нагадаємо, у 2018 році Безух частково визнав свою провину.

Як повідомлялося, 30 грудня 2017 року Безух захопив відділення “Укрпошти”, що на вул. Шевченка у Харкові. У заручниках опинилися дев’ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.

Українські Національні Новини

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