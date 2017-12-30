Поліція встановила особу зловмисника, який захопив відділення "Укрпошти" у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Поліція встановила особу зловмисника, який взяв заручників у відділенні “Укрпошти” у Харкові, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУНП в Харківській області.
“Чоловіка, що загрожував підірвати відділення Укрпошти разом із заручниками, було затримано. Його особу вже встановлено, це харків’янин 1977 року народження, раніше судимий за різними статтями Кримінального кодексу України”, — повідомили в поліції.
Також зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу. Згідно санкції статті затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, сьогодні чоловік в Харкові захопив відділення “Укрпошти”.