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Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове

Киев • УНН

 • 69845 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Полиция установила личность злоумышленника, который взял заложников в отделении “Укрпочты” в Харькове, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове

“Мужчина, угрожавший взорвать отделение Укрпочты вместе с заложниками, был задержан. Его личность уже установлена, это харьковчанин 1977 года, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Также указано, что следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, сегодня человек в Харькове захватил отделение “Укрпочты”.

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