Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове

“Мужчина, угрожавший взорвать отделение Укрпочты вместе с заложниками, был задержан. Его личность уже установлена, это харьковчанин 1977 года, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Также указано, что следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, сегодня человек в Харькове захватил отделение “Укрпочты”.