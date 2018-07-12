Захоплення "Укрпошти" у Харкові: Безух частково визнав свою провину

"Сьогодні оголосили обвинувальний акт. Він визнав свою провину в частині захоплення заручників у відділенні пошти та не визнав провину в частині зберігання наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, суд продовжив Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Наступне засідання у цій справі призначили на 7 вересня.

Нагадаємо, 30 грудня минулого року Безух захопив відділення "Укрпошти", що на вул. Шевченка у Харкові. У заручниках опинилися дев'ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.