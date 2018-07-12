Захоплення "Укрпошти" у Харкові: Безух частково визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання у Київському райсуді Харкова обвинувачений у захоплені заручників у відділенні "Укрпошти" Володимир Безух частково визнав свою провину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Сьогодні оголосили обвинувальний акт. Він визнав свою провину в частині захоплення заручників у відділенні пошти та не визнав провину в частині зберігання наркотиків", - йдеться в повідомленні.
Крім того, суд продовжив Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.
Наступне засідання у цій справі призначили на 7 вересня.
Нагадаємо, 30 грудня минулого року Безух захопив відділення "Укрпошти", що на вул. Шевченка у Харкові. У заручниках опинилися дев'ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.