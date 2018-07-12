Захват "Укрпочты" в Харькове: Безух частично признал свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время сегодняшнего заседания в Киевском райсуде Харькова обвиняемый в захвате заложников в отделении "Укрпочты" Владимир Безух частично признал свою вину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня объявили обвинительный акт. Он признал свою вину в части захвата заложников в отделении почты и не признал вину в части хранения наркотиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд продлил Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
Следующее заседание по этому делу назначено на 7 сентября.
Напомним, 30 декабря прошлого года Безух захватил отделение "Укрпочты", на ул. Шевченко в Харькове. В заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.