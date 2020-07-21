Захват в Луцке: Аваков сообщил о состоянии людей в автобусе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. По словам мужчины, захватившего автобус с людьми в Луцке, заложники находятся в “нормальном состоянии”. Об этом глава МВД Арсен Аваков сказал журналистам в Луцке, передает корреспондент УНН.
"Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного человека, с которым нам удалось переговорить, мы надеемся, что в ближайшее время сможем решить ситуацию", - сказал Аваков.
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.