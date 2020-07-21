Захоплення у Луцьку: Аваков повідомив про стан людей в автобусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Зі слів чоловіка, що захопив автобус із людьми у Луцьку, заручники перебувають у “нормальному стані”. Про це голова МВС Арсен Аваков сказав журналістам у Луцьку, передає кореспондент УНН.
“Переговори йдуть. Люди знаходяться в нормальному стані, з його слів і зі слів однієї людини, з якою нам вдалось переговорити, ми сподіваємось, що найближчим часом зможемо вирішити ситуацію”, — сказав Аваков.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.
В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.