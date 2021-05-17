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Защита будет просить СБУ исследовать видеообращение Чауса и инициировать проведение психологической экспертизы его заявления

Киев • УНН

 • 23730 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Защита будет ходатайствовать, чтобы СБУ исследовала видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса, о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Кроме того, планируется инициировать проведение психологической экспертизы заявления Чауса, ведь считают, что оно было сделано под давлением. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат семьи Чауса Александр Вишневый.

Защита будет просить СБУ исследовать видеообращение Чауса и инициировать проведение психологической экспертизы его заявления

Цитата:

"Наше мнение и позиция, в том, что это видео и его заявление оно не было сделано добровольно. Есть ряд признаков, которые дают основание считать, что это было сделано принудительно. Первое, он говорит о Telegram-канале, который он создал, он не умеет создавать Telegram-канал. Второе, о том, как была подана эта информация. Он так не общается, эмоционально он отличается от того, как он общается в быту, на профессиональном уровне среди коллег, семьи", - рассказал Вишневый.

Детали

Он отметил, что сложилось впечатление, что Чаус находится под действием химических веществ, успокаительного.

"Я не могу сейчас давать оценку чего именно, но манера общения его неестествена. Следующее, об одежде, она не его, жена отрицает, что одежда может принадлежать ему. Еще один момент: он обращается к жене Светлана и она в публичной плоскости уже говорила, что за всю их супружескую жизнь, более 22 лет, он ни разу по имени полностью к ней не обращался. То есть речь идет о том, что есть информация, которая была подготовлена другими лицами, а он в этом случае выступил как инструмент донесения этой информации к не ограниченному кругу лиц. То, что полтора месяца он в изоляции от семьи, адвокатов, свидетельствует о том, что он как раз находится под психологическим давлением", - сказал адвокат.

На вопрос, пытались ли с ним связаться через Telegram канал "ChausUA Николай Чаус", Вишневый ответил: "Дело в том, что насколько мне известно, технически такой возможности нет... Опять же мы убеждены в том, что это происходит помимо его воли, потому что это идет в разрез с заранее выбранной правовой позицией, стратегией его защиты. Поэтому я считаю, что это будут напрасные надежды рассчитывать, что мы каким-то образом настроим с ним коммуникацию".

Также он сообщил, что СБУ не обращалась к нему, жене или матери относительно видео.

"Мы будем в дальнейшем заявлять ходатайства прежде всего о том, чтобы они включили эту видеозапись, исследовали и установили где было записано это видео, на записывающее устройство, то есть те данные, которые можно установить с этой видеозаписи, мы будем ходатайствовать", - сказал Вишневый.

Кроме того, по его словам, защита планирует инициировать психологическую экспертизу с целью установления оценки психологического состояния Чауса в видеообращении.

"С целью установления, давал ли он эту информацию, или делал это заявление под принуждением, или добровольно. У нас есть сравнительные образцы, есть возможность это сделать, поэтому исходя из этого это также даст нам возможность подтвердить, что это заявление было сделано им не добровольно, а под принуждением", - отметил адвокат.

Что было раньше

В новосозданном Telegram-канале появилось видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса, о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Позже стало известно, что прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы дважды пыталась провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитет. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

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