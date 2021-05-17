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Захист проситиме СБУ дослідити відеозвернення Чауса та ініціюватиме проведення психологічної експертизи його заяви

Київ • УНН

 • 23730 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Захист клопотатиме, щоб СБУ дослідила відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Окрім того, планують ініціювати проведення психологічної експертизи заяви Чауса, адже вважають, що вона була зроблена під тиском. Про це журналісту УНН розповів адвокат родини Чауса Олександр Вишневий.

Захист проситиме СБУ дослідити відеозвернення Чауса та ініціюватиме проведення психологічної експертизи його заяви

Цитата:

"Наша думка та позиція, в тому, що це відео та його заява вона не була зроблена добровільно. Є ряд ознак, які дають підставу вважати, що це було зроблено примусово. Перше, він говорить про Telegram-канал, який він створив, він не вміє створювати Telegram-канал. Друге, стосовно того, як була подана ця інформація. Він так не спілкується, емоційно він відрізняється від того, як він спілкується в побуті, на професійному рівні серед колег, сім'ї", - розповів Вишневий.

Деталі

Він зауважив, що склалося враження, що Чаус перебуває під дією хімічних речовин, заспокійливого.

"Я не можу наразі давати оцінку чого саме, але манера спілкування його неприродня. Наступне, стосовно одягу, він не його, дружина заперечує те, що одяг може належати йому. Ще один момент: він звертається до дружини Світлана і вона у публічній площині вже говорила, що за все їх подружнє життя, понад 22 роки, він жодного разу на ім'я повністю до неї не звертався. Тобто мова йде про те, що є інформація, яка була підготовлена іншими особами, а він у цьому випадку виступив як інструмент донесення цієї інформації до не обмеженого кола осіб. Те, що півтора місяця він в ізоляції від сім'ї, адвокатів, свідчить про те, що він як раз перебуває під психологічним тиском", - сказав адвокат.

На запитання, чи намагалися з ним зв'язатися через Telegram-канал "ChausUA Николай Чаус", Вишневий відповів: "Річ у тому, що наскільки мені відомо, то технічно такої можливості немає... Знову ж таки ми переконані в тому що це відбувається поза його волею, тому що це йде в розріз із завчасно обраній правовій позиції, стратегії його захисту. Тому я вважаю, що це будуть марні надії розраховувати, що ми якимось чином налаштуємо з ним комунікацію".

Також він повідомив, що СБУ не зверталася до нього, дружини чи матері щодо відео.

"Ми будемо в подальшому заявляти клопотання перш за все про те, щоб вони долучили цей відеозапис, дослідили та встановили де було записано це відео, на записуючий пристрій, тобто ті дані які можливо встановити з цього відеозапису, ми будемо клопотати", - сказав Вишневий.

Окрім того, за його словами, захист планує ініціювати психологічну експертизу з метою встановлення оцінки психологічного стану Чауса у відеозверненні.

"З метою встановлення, чи давав він цю інформацію, або робив цю заяву під примусом, чи добровільно. У нас є порівняльні зразки, є можливість це зробити, тому виходячи з цього це також дасть нам змогу підтвердити, що ця заява була зроблена ним не добровільно, а під примусом", - зазначив адвокат.

Що було раніше

У новоствореному Telegram-каналі з'явилося відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали у 2021 році.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Молдови по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ вивчає відеозапис, на якій український екссуддя Микола Чаус, викрадений з території Молдови 3 квітня, каже, що з ним все в порядку, він знаходиться в безпеці, і його ніхто не викрадав.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.

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