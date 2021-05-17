"Викрадений" Чаус об'явився: у мережі оприлюднили його відеозвернення

"Як бачите, я живий-здоровий, і все у мене гаразд", - вказав Чаус у відеозверненні на новоствореному Telegram-каналі "ChausUA Николай Чаус".

Він зазначив у відеозверненні, що "наразі не може повідомити про своє місце перебування".

"Що стосується викрадення, то хочу сказати, що воно дійсно було, але було не зараз, а в 2016 році", - сказав Чаус у відеозверненні.

У підписі під відео вказано, що Чаус "готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року". "Але це дуже (!) впливові люди, і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки", - додано у повідомленні.

Він зауважив, що його канал відкритий для зворотного зв'язку "і в т.ч. для обміну інформацією по фігурантах мого викрадення в 2016 році", та пообіцяв інформувати про події і надалі.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.