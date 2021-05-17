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"Похищенный" Чаус объявился: в сети обнародовали его видеообращение

Киев • УНН

 • 29588 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В новосозданному Telegram-канале появилось видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. В обращении он заверил, что у него все в порядке, передает УНН.

"Похищенный" Чаус объявился: в сети обнародовали его видеообращение

"Как видите, я жив-здоров, и все у меня в порядке", - отметил Чаус в видеообращении в новосозданному Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус".

Он отметил в видеообращении, что "в данный момент не может сообщить о своем местонахождении".

"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году", - сказал Чаус в видеообращении.

В подписи под видео указано, что Чаус "готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года". "Но это очень (!) влиятельные люди, и поэтому я вынужден потребовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности", - добавлено в сообщении.

Он отметил, что его канал открыт для обратной связи "и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", и пообещал информировать о событиях и в дальнейшем.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове, в Кишиневе, похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы два раза пыталась провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса

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