Справа Чауса: прокуратура Молдови вивчає відео викраденого судді

Цитата

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - відзначили в прокуратурі і додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.

Контекст

17 травня в Telegram з'явився відеозапис, де Чаус повідомив, що живий і здоровий і перебуває в цілковитій безпеці. За словами Чауса, він повинен був сховатися, щоб уникнути розправи з української сторони.

Адвокат Чауса Юліан Балан зазначив, що вважає відео "дуже дивним".

"Дуже важко сказати чи справжнє воно, але у нього дуже сумні очі. Зі мною на зв'язок він не виходив", - сказав Юліан Балан. Також він зазначив, що зв'язувався з Україною з приводу розслідування зникнення Чауса, але "поки ніяких новин немає".

Newsmaker зазначає, що звернення Чауса з'явилося напередодні візиту до Києва в.о. прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоя. Згідно із заявою міністерства закордонних справ і євроінтеграції, Чокоя 17 травня візьме участь в Києві в тристоронній зустрічі, присвяченій питанням євроінтеграції. Однак, згідно з поінформованим джерелами Newsmaker, Чокоя має намір також обговорити з українською стороною питання викрадення Чауса.

Доповнення

В 2016 році українські правоохоронні органи затримали суддю Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів за винесення вироку в інтересах підсудних. Він сховав хабар в банки, які закопав у своєму городі. Пізніше Верховна рада України дала згоду затримати суддю і залучити його до кримінальної відповідальності.

Також Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

У квітні цього року стало відомо, що в Кишиневі викрали українського суддю Миколу Чауcа. Про викрадення заявив його адвокат. Правоохоронні органи Молдови почали розслідування.

МВС Молдови вже вдалося встановити деяких осіб організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.