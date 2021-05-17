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Справа Чауса: прокуратура Молдови вивчає відео викраденого судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Прокуратура Молдови по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ вивчає відеозапис, на якій український екссуддя Микола Чаус, викрадений з території Молдови 3 квітня, каже, що з ним все в порядку, він знаходиться в безпеці, і його ніхто не викрадав. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.

Справа Чауса: прокуратура Молдови вивчає відео викраденого судді

Цитата

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - відзначили в прокуратурі і додали, що відеозапис перевіряють всі органи слідства.

Контекст

17 травня в Telegram з'явився відеозапис, де Чаус повідомив, що живий і здоровий і перебуває в цілковитій безпеці. За словами Чауса, він повинен був сховатися, щоб уникнути розправи з української сторони.

Адвокат Чауса Юліан Балан зазначив, що вважає відео "дуже дивним".

"Дуже важко сказати чи справжнє воно, але у нього дуже сумні очі. Зі мною на зв'язок він не виходив", - сказав Юліан Балан. Також він зазначив, що зв'язувався з Україною з приводу розслідування зникнення Чауса, але "поки ніяких новин немає".

Newsmaker зазначає, що звернення Чауса з'явилося напередодні візиту до Києва в.о. прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоя. Згідно із заявою міністерства закордонних справ і євроінтеграції, Чокоя 17 травня візьме участь в Києві в тристоронній зустрічі, присвяченій питанням євроінтеграції. Однак, згідно з поінформованим джерелами Newsmaker, Чокоя має намір також обговорити з українською стороною питання викрадення Чауса.

Доповнення

В 2016 році українські правоохоронні органи затримали суддю Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів за винесення вироку в інтересах підсудних. Він сховав хабар в банки, які закопав у своєму городі. Пізніше Верховна рада України дала згоду затримати суддю і залучити його до кримінальної відповідальності.

Також Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

У квітні цього року стало відомо, що в Кишиневі викрали українського суддю Миколу Чауcа. Про викрадення заявив його адвокат. Правоохоронні органи Молдови почали розслідування.

МВС Молдови вже вдалося встановити деяких осіб організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

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