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Дело Чауса: прокуратура Молдовы изучает видео похищенного судьи

Киев • УНН

 • 24884 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Дело Чауса: прокуратура Молдовы изучает видео похищенного судьи

Цитата

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - отметили в прокуратуре и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Контекст

17 мая в Telegram появилась видеозапись, где Чаус сообщил, что жив и здоров и находится в полной безопасности. По словам Чауса, он должен был спрятаться, чтобы избежать расправы с украинской стороны.

Адвокат Чауса Юлиан Балан отметил, что считает видео "очень странным".

"Очень трудно сказать настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил", - сказал Юлиан Балан. Также он отметил, что связывался с Украиной по поводу расследования исчезновения Чауса, но "пока никаких новостей нет".

Newsmaker отмечает, что обращение Чауса появилось накануне визита в Киев и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя. Согласно заявлению министерства иностранных дел и евроинтеграции, Чокоя 17 мая примет участие в Киеве в трехсторонней встрече, посвященной вопросам евроинтеграции. Однако, согласно информированным источникам Newsmaker, Чокоя намерен также обсудить с украинской стороной вопрос похищения Чауса.

Дополнение

В 2016 году украинские правоохранительные органы задержали судью Чауса на взятке в 150 тысяч долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал взятку в банки, которые закопал в своем огороде. Позже Верховная Рада Украины дала согласие задержать судью и привлечь его к уголовной ответственности.

Также Интерпол объявил его в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

В апреле этого года стало известно, что в Кишиневе похитили украинского судью Николая Чауcа. О похищении заявил его адвокат. Правоохранительные органы Молдовы начали расследование.

МВД Молдовы уже удалось установить некоторых лиц организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

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