Дело Чауса: прокуратура Молдовы изучает видео похищенного судьи

КИЕВ. 17 мая. УНН. Прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает видеозапись, на которой украинский экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, он находится в безопасности, и его никто не похищал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.