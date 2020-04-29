Защита Левина отказался от апелляции по аресту: дело закрыто

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Левина в связи с отказом от жалобы со стороны защиты. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает УНН.