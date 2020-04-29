Защита Левина отказался от апелляции по аресту: дело закрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Левина в связи с отказом от жалобы со стороны защиты. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает УНН.
“29 апреля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда в открытом судебном заседании рассмотрела заявление стороны защиты об отказе от апелляционной жалобы на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и применены к подозреваемому Л. меру пресечения в виде содержания под стражей.
По результатам апелляционного рассмотрения апелляционное производство по апелляционной жалобе стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 года закрыто”, — говорится в сообщении
Напомним, в Украине из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.
Ранее УНН писал, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).
Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне.
Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.