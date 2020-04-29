Захист Левіна відмовився від апеляції щодо арешту: справу закрито
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Київський апеляційний суд закрив провадження по оскарженню арешту підозрюваного в причетності до нападу на Катерину Гандзюк Олексія Левіна у зв’язку з відмовою від скарги з боку захисту. Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду, передає УНН.
“29 квітня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у відкритому судовому засіданні розглянула заяву сторони захисту про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та застосовано до підозрюваного Л. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За результатом апеляційного розгляду апеляційне провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2020 року закрито”, — йдеться у повідомленні
Нагадаємо, до України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Раніше УНН писав, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні.
Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.