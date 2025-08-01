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Закарпатец незаконно завладел землей на полонине Драгобрат: ее стоимость 12,5 млн грн

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Местного жителя подозревают в завладении почти 2 гектарами земли на Драгобрате. Участки стоимостью 12,5 млн грн арестованы, устанавливаются все причастные к схеме.

Закарпатец незаконно завладел землей на полонине Драгобрат: ее стоимость 12,5 млн грн

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю, который завладел почти 2 гектарами земель неподалеку от подъемника на полонине Драгобрат. По заключению эксперта, их стоимость составляет 12,5 млн гривен. Правоохранители арестовали земельные участки, чтобы обезопасить от дальнейшей схемы перепродажи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подозреваемый действовал в сговоре с другим фигурантом. Он предоставил свои данные для разработки технической документации по землеустройству, подделкой которой занимался сообщник. Готовые фиктивные документы были поданы для получения имущественных прав на эти земли

- говорится в сообщении.

В рамках следствия подтверждено, что Ясинянский поселковый совет решение о выделении земель не выдавал. В настоящее время устанавливаются все причастные к преступной схеме.

Действия подозреваемого квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, пособничество в подделке официального документа и его использование (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина