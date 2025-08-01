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Закарпатець незаконно заволодів землею на полонині Драгобрат: її вартість 12,5 млн грн

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Місцевого мешканця підозрюють у заволодінні майже 2 гектарами землі на Драгобраті. Ділянки вартістю 12,5 млн грн арештовано, встановлюються всі причетні до схеми.

Закарпатець незаконно заволодів землею на полонині Драгобрат: її вартість 12,5 млн грн

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю, який заволодів майже 2 гектарами земель неподалік підйомника на полонині Драгобрат. За висновком експерта, їх вартість становить 12,5 млн гривень. Правоохоронці арештували земельні ділянки, щоб убезпечити від подальшої схеми перепродажу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Підозрюваний діяв у змові із іншим фігурантом. Він надав свої дані для розроблення технічної документації із землеустрою, підробкою якої займався спільник. Готові фіктивні документи було подано для отримання майнових прав на ці землі

- йдеться у повідомленні.

У межах слідства підтверджено, що Ясінянська селищна рада рішення про виділення земель не видавала.  Наразі встановлюються усі причетні до злочинної схеми.

Дії підозрюваного кваліфіковані як шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, пособництво у підробленні офіційного документа та його використання (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна