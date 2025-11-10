$41.980.11
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
публикации
Эксклюзивы
"Заинтересованы в объективном и прозрачном расследовании": в "Энергоатоме" подтвердили обыски

Киев • УНН

 • 2748 просмотра

10 ноября в офисе АО "НАЭК "Энергоатом" проводятся следственные действия. Их осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Заинтересованы в объективном и прозрачном расследовании": в "Энергоатоме" подтвердили обыски

АО "НАЭК "Энергоатом" подтвердил информацию об обысках, связанных с подозрением по делу о возможной коррупции в сфере энергетики. В компании заявили, что сотрудничают со следствием и заинтересованы во всестороннем выяснении всех обстоятельств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Детали

10 ноября в офисе АО "НАЭК "Энергоатом" проводятся следственные действия. Их осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В "Энергоатоме" заявили, что полностью сотрудничают со следственными органами, предоставляют все запрашиваемые материалы и способствуют объективному и прозрачному расследованию.

Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем выяснении всех обстоятельств

 – говорится в сообщении.

Напомним

Утром 10 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции, Германа Галущенко. По информации Железняка, обыски также продолжаются в компании "Энергоатом". Впоследствии в САП подтвердили операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В САП также сообщили, что речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Впоследствии НАБУ обнародовало часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. Операция называется "Мидас".

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы правоохранители обнаружили "интересный артефакт" с российской символикой. В частности, записную книжку, на обложке которой виднеется надпись – "Служба безопасности президента российской федерации", а также соответствующий логотип.

Лилия Подоляк

