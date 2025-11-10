"Заинтересованы в объективном и прозрачном расследовании": в "Энергоатоме" подтвердили обыски
Киев • УНН
10 ноября в офисе АО "НАЭК "Энергоатом" проводятся следственные действия. Их осуществляют представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
АО "НАЭК "Энергоатом" подтвердил информацию об обысках, связанных с подозрением по делу о возможной коррупции в сфере энергетики. В компании заявили, что сотрудничают со следствием и заинтересованы во всестороннем выяснении всех обстоятельств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
Детали
В "Энергоатоме" заявили, что полностью сотрудничают со следственными органами, предоставляют все запрашиваемые материалы и способствуют объективному и прозрачному расследованию.
Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем выяснении всех обстоятельств
Напомним
Утром 10 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции, Германа Галущенко. По информации Железняка, обыски также продолжаются в компании "Энергоатом". Впоследствии в САП подтвердили операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
В САП также сообщили, что речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Впоследствии НАБУ обнародовало часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. Операция называется "Мидас".
Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы правоохранители обнаружили "интересный артефакт" с российской символикой. В частности, записную книжку, на обложке которой виднеется надпись – "Служба безопасности президента российской федерации", а также соответствующий логотип.