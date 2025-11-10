"Зацікавлені в об’єктивному і прозорому розслідуванні": в "Енергоатомі" підтвердили обшуки
Київ • УНН
10 листопада в офісі АТ "НАЕК "Енергоатом" проводяться слідчі дії. Їх здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
АТ "НАЕК "Енергоатом" підтвердив інформацію щодо обшуків, пов’язаних із підозрою у справі про можливу корупцію у сфері енергетики. У компанії заявили, що співпрацюють зі слідством та зацікавлені у всебічному з’ясуванні всіх обставин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Деталі
В "Енергоатомі" заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, надають всі запитувані матеріали та сприяють об’єктивному і прозорому розслідуванню.
Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з’ясуванні всіх обставин
Нагадаємо
Вранці 10 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ проводить обшук у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції, Германа Галущенко. За інформацією Железняка, обшуки також тривають у компанії "Енергоатом". Згодом у САП підтвердили операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
У САП також повідомили, що йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Згодом НАБУ оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас".
Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми правоохоронці віднайшли "цікавий артефакт" з російською символікою. Зокрема, записник, на обкладинці видніється напис – "Служба безопасности президента российской федерации", а також відповідне лого.