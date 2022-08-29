Угроза ядерной катастрофы на ЗАЭС: в больницы Молдовы доставляют таблетки йодида калия

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«Начиная с пятницы, 26 августа, Центр общественного здоровья Кишинева передает эти таблетки первичной медицинской помощи, территориальным медицинским объединениям и медицинским центрам первичной медицинской помощи», - подчеркнул начальник городского управления здравоохранения Борис Гылке.



Детали



По его словам, муниципальные власти предостерегают население, что обращаться за таблетками йодида калия не нужно.

«Они хранятся и будут храниться в соответствующих медицинских учреждениях, и только в случае опасности, по решению Чрезвычайной комиссии по здравоохранению муниципалитету Кишинева, они будут распространены через семейного врача целевому населению», - резюмировал Гылке.

Дополнение

В Европейском Союзе решительно осуждают последние обстрелы Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции.

российская федерация начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключение ее от украинской. Главы МИД стран "Группы семи" (G7) в заявлении в среду призвали россию вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) начнется 31 августа, в среду, и продлится до 3 сентября.