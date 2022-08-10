Країни G7 закликали росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

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"Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою АЕС, а також усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації. Український персонал, який експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без загроз та тиску. Небезпекою для регіону є контроль росії над станцією, що триває", - йдеться у заяві.

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Очільники МЗС країн G7 заявили, що як і раніше "глибоко занепокоєні серйозною загрозою, яку захоплення українських ядерних об'єктів та інші дії російських збройних сил становлять для безпеки цих об'єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії або інциденту і наражаючи на небезпеку населення України, сусідні держави та міжнародне співтовариство".

"Ми наголошуємо на важливості сприяння (відправлення) місії експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для вирішення проблем ядерних безпеки, фізичної безпеки та гарантій при дотриманні повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою. (...) Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів. Безпека всіх осіб, які здійснюють ці зусилля, має бути забезпечена для зміцнення ядерних безпеки, фізичної безпеки та гарантій в Україні", - сказано у заяві.

Голови МЗС країн G7 закликали усі країни підтримати зусилля МАГАТЕ.

Доповнення

5 серпня загарбники із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

6 серпня ввечері російські окупанти знову здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької АЕС та міста Енергодар. Влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Після ворожих обстрілів Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на Запорізьку АЕС до кінця місяця.

Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використовують електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечити військову підтримку українського контрнаступу". В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".