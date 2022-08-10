Країни G7 закликали росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 43165 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 77114 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 86106 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 96051 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 93296 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 85336 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90568 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 236673 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150447 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172760 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 58060 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 93587 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 120161 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 114106 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 74314 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 47121 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 236660 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 509256 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 457962 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 663178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20513 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 35875 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 74314 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 120161 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117120 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Країни G7 закликали росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Країни G7 закликали росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Київ • УНН

 • 164120 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) у заяві у середу закликали росію повернути під контроль України Запорізьку АЕС, пише УНН.

Цитата

"Ми вимагаємо, щоб росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою АЕС, а також усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації. Український персонал, який експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без загроз та тиску. Небезпекою для регіону є контроль росії над станцією, що триває", - йдеться у заяві.

Деталі

Очільники МЗС країн G7 заявили, що як і раніше "глибоко занепокоєні серйозною загрозою, яку захоплення українських ядерних об'єктів та інші дії російських збройних сил становлять для безпеки цих об'єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії або інциденту і наражаючи на небезпеку населення України, сусідні держави та міжнародне співтовариство".

"Ми наголошуємо на важливості сприяння (відправлення) місії експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для вирішення проблем ядерних безпеки, фізичної безпеки та гарантій при дотриманні повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою. (...) Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів. Безпека всіх осіб, які здійснюють ці зусилля, має бути забезпечена для зміцнення ядерних безпеки, фізичної безпеки та гарантій в Україні", - сказано у заяві.

Голови МЗС країн G7 закликали усі країни підтримати зусилля МАГАТЕ.

Доповнення

5 серпня загарбники із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

6 серпня ввечері російські окупанти знову здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької АЕС та міста Енергодар. Влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Після ворожих обстрілів Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на Запорізьку АЕС до кінця місяця.

Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використовують електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечити військову підтримку українського контрнаступу". В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33