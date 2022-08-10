Страны G7 призвали россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

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"Мы требуем, чтобы россия немедленно вернула законному суверенному собственнику, Украине, полный контроль над Запорожской АЭС, а также всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации. Украинский персонал, эксплуатирующий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления. Опасностью для региона является продолжающийся контроль россии над станцией", - говорится в заявлении.

Детали

Главы МИД стран G7 заявили, что по-прежнему "глубоко обеспокоены серьезной угрозой, которую захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил представляют для безопасности этих объектов, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и подвергая опасности население Украины, соседние государства и международное сообщество".

"Мы подчеркиваем важность содействия (отправления) миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС для решения проблем ядерных безопасности, физической безопасности и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины над ее территорией и инфраструктурой. (...) Персонал МАГАТЭ должен иметь возможность безопасного и беспрепятственного доступа ко всем ядерным объектам в Украине, а также непосредственно и беспрепятственно взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов. Безопасность всех лиц, осуществляющих эти усилия, должна быть обеспечена для укрепления ядерных безопасности, физической безопасности и гарантий в Украине", - говорится в заявлении.

Главы МИД стран G7 призвали все страны поддержать усилия МАГАТЭ.

Дополнение

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

6 августа вечером российские оккупанты снова совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской АЭС и города Энергодар. Попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

После вражеских обстрелов Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на Запорожскую АЭС до конца месяца.

Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, используют электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления". В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".