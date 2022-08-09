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У ЄС рішуче засудили обстріли Запорізької АЕС

У ЄС рішуче засудили обстріли Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 150445 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Європейському Союзі рішуче засуджують останні обстріли Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, йдеться у заяві єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, опублікованій на сайті ЄК, пише УНН.

Цитата

"Я хочу висловити своє рішуче засудження нещодавнього обстрілу Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі, і навколо неї... Така безрозсудна поведінка російських збройних сил становить велику небезпеку для безпечної експлуатації станції, значно збільшуючи ризик ядерної аварії і не має повторитися", - йдеться у заяві.

Деталі

Хоча інформація, отримана з систем моніторингу радіоактивності ЄС, а також міжнародних джерел, не свідчить про збільшення радіоактивності в Україні чи ЄС, а також про будь-яку негайну радіаційну загрозу, як вказано у заяві, "військова діяльність навколо атомних електростанцій є неприпустимо небезпечною".

ЄС закликає росію забезпечити швидке виконання ремонтних робіт і гарантувати безпеку працівників, задіяних в експлуатації Запорізької АЕС.

"ЄС підтверджує, що розміщення російського військового персоналу та озброєнь на Запорізькому ядерному об'єкті є відкритим порушенням усіх узгоджених на міжнародному рівні положень про безпеку та гарантії. Російські військові та інший персонал повинні без зволікання залишити майданчик, щоб український оператор міг безпечно експлуатувати станцію як невід'ємну частину енергосистеми та електромережі України. Українським органам з ядерної безпеки має бути дозволено повною мірою здійснювати свій регулюючий контроль, включаючи доступ на майданчик для виконання своїх обов'язків відповідно до міжнародних конвенцій та стандартів безпеки МАГАТЕ", - сказано у заяві.

Служби Єврокомісії, як зазначається, перебувають у тісному контакті як з МАГАТЕ, так і з владою України для оцінки ризиків, пов'язаних із нещодавніми інцидентами, та підтримки заходів щодо виправлення становища. Вони продовжать уважно стежити за ситуацією з ядерною безпекою на Запоріжжі та загалом в Україні.

"росія повинна понести перед міжнародним співтовариством повну відповідальність за свою агресію проти України і за свої незаконні і безрозсудні дії, в тому числі проти ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Запорізька атомна електростанція на ранок 9 серпня продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Після ворожих обстрілів Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на Запорізьку АЕС до кінця місяця.

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