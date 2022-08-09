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В ЕС решительно осудили обстрелы Запорожской АЭС

В ЕС решительно осудили обстрелы Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 150440 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Европейском Союзе решительно осуждают последние обстрелы Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, опубликованном на сайте ЕК, пишет УНН.

Цитата

"Я хочу высказать свое решительное осуждение недавнего обстрела Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, и вокруг нее... Такое безрассудное поведение российских вооруженных сил представляет большую опасность для безопасной эксплуатации станции, значительно увеличивая риск ядерной аварии и не должно повториться", – говорится в заявлении.

Детали

Хотя информация, полученная из систем мониторинга радиоактивности ЕС, а также из международных источников, не свидетельствует об увеличении радиоактивности в Украине или ЕС, а также о какой-либо немедленной радиационной угрозе, как указано в заявлении, "военная деятельность вокруг атомных электростанций является недопустимо опасной".

ЕС призывает россию обеспечить быстрое выполнение ремонтных работ и обеспечить безопасность работников, задействованных в эксплуатации Запорожской АЭС.

"ЕС подтверждает, что размещение российского военного персонала и вооружений на Запорожском ядерном объекте является открытым нарушением всех согласованных на международном уровне положений о безопасности и гарантиях. Российские военные и другой персонал должны без промедления покинуть площадку, чтобы украинский оператор мог безопасно эксплуатировать станцию ​​как неотъемлемую часть энергосистемы и электросети Украины. Украинским органам по ядерной безопасности должно быть разрешено в полной мере осуществлять свой регулирующий контроль, включая доступ на площадку для выполнения своих обязанностей в соответствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ", - сказано в заявлении.

Службы Еврокомиссии, как отмечается, находятся в тесном контакте как с МАГАТЭ, так и с властями Украины для оценки рисков, связанных с недавними инцидентами, и поддержки мер по устранению положения. Они продолжат внимательно следить за ситуацией с ядерной безопасностью на Запорожье и в целом по Украине.

"россия должна нести полную ответственность перед международным сообществом за свою агрессию в отношении Украины и за свои неправомерные и безрассудные действия, в том числе в сфере ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

Дополнение

Запорожская атомная электростанция на утро 9 августа продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

После вражеских обстрелов Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на Запорожскую АЭС до конца месяца.

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