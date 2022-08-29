Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС: у лікарні Молдови доставляють таблетки йодиду калію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Молдови почало роздавати таблетки йодиду калію первинним медичним установам. Їх розподілять серед населення у разі радіаційної небезпеки. Про це повідомляє видання agora.md, інформує УНН.
Цитата
«Починаючи з п’ятниці, 26 серпня, Центр громадського здоров’я Кишинева передає ці таблетки первинній медичній допомозі, територіальним медичним об’єднанням і медичним центрам первинної медичної допомоги», - наголосив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Гілке.
Деталі
За його словами, муніципальна влада застерігає населення, що звертатися за таблетками йодиду калію не потрібно.
«Вони зберігаються і зберігатимуться у відповідних медичних установах, і лише в разі небезпеки, за рішенням Надзвичайної комісії з охорони здоров’я муніципалітету Кишинева, вони будуть розповсюджені через сімейного лікаря цільовому населенню», - резюмував Гілке.
Доповнення
У Європейському Союзі рішуче засуджують останні обстріли Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції.
російська федерація розпочала процес підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української. Очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) у заяві у середу закликали росію повернути під контроль України Запорізьку АЕС.
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС (ЗАЕС) розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.