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Угроза национальной безопасности: Австралия хочет заблокировать строительство нового посольства рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Правительство Австралии планирует аннулировать договор и заблокировать строительство нового здания посольства рф рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, сообщает УНН со ссылкой на Brisbane Times.

Угроза национальной безопасности: Австралия хочет заблокировать строительство нового посольства рф

Детали

С 2008 года россия арендует участок возле здания австралийского парламента в Канберре. Там планировалось разместить новое здание посольства.

Территория, где хотели построить новое дипломатическое ведомство, находится в пределах километра от парламента.

Премьер-министр Австралии заявил, что после получения рекомендаций от разведывательных служб будут приняты законодательные акты, которые заблокируют строительство из соображений национальной безопасности.

"Правительство получило очень четкие рекомендации относительно безопасности и риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента", - сказал Энтони Албаниз журналистам.

Австралия не запрещает россии иметь диппредставительства на своей территории, а лишь хочет, чтобы новое посольство не было рядом с парламентом.

Албаниз сказал, что ожидает реакции со стороны российских дипломатов в Австралии, которые ранее угрожали бороться с этим запретом через суд.

"Мы не ожидаем, что россия может говорить о международном праве, учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину", - подчеркнул премьер.

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