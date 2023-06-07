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Фінляндія висилає з країни дев'ятьох співробітників посольства рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Фінляндія висилає з країни дев'ятьох співробітників посольства рф, їх підозрюють у роботі на розвідку росії. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента Фінляндії.

Фінляндія висилає з країни дев'ятьох співробітників посольства рф

Деталі 

У вівторок, 6 червня, президент Фінляндії Саулі Нііністе та Міністерський комітет із закордонних справ і безпеки обговорили актуальні питання НАТО та підготовку до Вільнюського саміту.

На зустрічі було домовлено, що Фінляндія депортує дев'ятьох осіб, які працюють у посольстві росії, через те, що вони працювали на посадах у російській розвідці.

"Їхні дії є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Про це МЗС повідомить російського посла", - йдеться в заяві.

Крім того, президент Фінляндії та Міністерський комітет також обговорили напад росії на Україну та безпекову ситуацію в Європі.

"Ми засуджуємо вибух Каховської дамби як гуманітарну та екологічну катастрофу. Вибух знаменує розширення війни по-новому, що спричиняє масштабні руйнування в Україні як для мирного населення, так і для довкілля", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Згідно з розслідуванням скандинавських телерадіомовних компаній, багато співробітників посольств росії в країнах Північної Європи пов'язані з російськими спецслужбами.

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