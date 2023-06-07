Финляндия высылает из страны девять сотрудников посольства рф

Детали

Во вторник, 6 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте и Министерский комитет по иностранным делам и безопасности обсудили актуальные вопросы НАТО и подготовку к Вильнюсскому саммиту.

На встрече было договорено, что Финляндия депортирует девять человек, работающих в посольстве россии, из-за того, что они работали на должностях в российской разведке.

"Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом МИД сообщит российскому послу", - говорится в заявлении.

Кроме того, президент Финляндии и Министерский комитет также обсудили нападение россии на Украину и ситуацию с безопасностью в Европе.

"Мы осуждаем взрыв Каховской дамбы как гуманитарную и экологическую катастрофу. Взрыв знаменует расширение войны по-новому, что вызывает масштабные разрушения в Украине как для мирного населения, так и для окружающей среды", - отмечается в сообщении.

Напомним

Согласно расследованию скандинавских телерадиовещательных компаний, многие сотрудники посольств россии в странах Северной Европы связаны с российскими спецслужбами.