Финляндия высылает из страны девять сотрудников посольства рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Финляндия высылает из страны девять сотрудников посольства рф, их подозревают в работе на разведку россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Финляндии.
Детали
Во вторник, 6 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте и Министерский комитет по иностранным делам и безопасности обсудили актуальные вопросы НАТО и подготовку к Вильнюсскому саммиту.
На встрече было договорено, что Финляндия депортирует девять человек, работающих в посольстве россии, из-за того, что они работали на должностях в российской разведке.
"Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом МИД сообщит российскому послу", - говорится в заявлении.
Кроме того, президент Финляндии и Министерский комитет также обсудили нападение россии на Украину и ситуацию с безопасностью в Европе.
"Мы осуждаем взрыв Каховской дамбы как гуманитарную и экологическую катастрофу. Взрыв знаменует расширение войны по-новому, что вызывает масштабные разрушения в Украине как для мирного населения, так и для окружающей среды", - отмечается в сообщении.
Напомним
Согласно расследованию скандинавских телерадиовещательных компаний, многие сотрудники посольств россии в странах Северной Европы связаны с российскими спецслужбами.