росія використовує посольства в скандинавських країнах для шпигунства - розслідування ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Згідно з розслідуванням скандинавських телерадіомовних компаній, багато співробітників посольств росії в країнах Північної Європи пов'язані з російськими спецслужбами, пише УНН.
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У документальному фільмі "Війна Тіней", опублікованому в середу, чотири телеканали - SVT зі Швеції, NRK з Норвегії, DR з Данії та Yle з Фінляндії - назвали загалом 38 підозрюваних співробітників секретних служб, які, як стверджується, працювали під дипломатичним прикриттям у посольствах росії в Стокгольмі, Копенгагені та Осло в останні роки. Відповідно до звіту, сімнадцять із них продовжують діяти в країнах.
"Російські посольства в Північних країнах використовуються як шпигунські пункти, в яких працює велика кількість професійних розвідників", - повідомив DR.
За даними ЗМІ, 38 імен було підтверджено західними спецслужбами.
NRK також назвав російського консула на архіпелазі Шпіцберген 39 російським агентом. Кажуть, що він пов'язаний із військовою розвідкою ГРУ.
Повідомляється, що розвідувальні служби країн Північної Європи вважають, що близько третини співробітників російського посольства є відрядниками агентів російської розвідки. Вони працюють від імені володимира путіна і полюють за інформацією, технологіями та впливом, щоб дати росії перевагу, заявив у документальному фільмі високопоставлений співробітник норвезької розвідки.
«Російські служби дуже професійні. Вони надзвичайно компетентні, вони дуже великі, і в їхньому розпорядженні багато ресурсів з дуже далекосяжними повноваженнями», — заявив начальник контррозвідки Андерс Хенріксен з Данської поліцейської розвідувальної служби (PET).
Додамо
Швеція вислала п'ятьох російських дипломатів. Їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом, заяивив міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.
Нещодавно Норвегія вислала 15 російських дипломатів.