Швеція вислала п'ятьох співробітників посольства росії за підозрою у шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Швеція поінформувала москву про те, що п'ятьом співробітникам посольства росії у Стокгольмі потрібно залишити країну. Про це УНН інформує з посиланням на АР.
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Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що діяльність співробітників посольства несумісна з їхнім дипломатичним статусом. Більстрем додав, що посол росії у Швеції Віктор Татаринцев був проінформований про висилку.
Служба безпеки Швеції, відома під абревіатурою SAPO, нещодавно одержала список імен низки підозрюваних співробітників російської розвідки, повідомила шведська телекомпанія SVT.
Агентство внутрішньої безпеки заявило, що "кожен третій російський дипломат у Швеції є офіцером розвідки".
Що було раніше
Рік тому Швеція також вислала трьох співробітників російського посольства. Два тижні тому сусідня Норвегія заявила, що висилає 15 російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві.
Минулого тижня громадські телерадіокомпанії Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції повідомили у рамках спільного розслідування, що росію підозрюють у шпигунстві у водах Балтійського та Північного морів з використанням цивільних рибальських траулерів, вантажних суден та яхт.
У своєму серіалі "Війна тіней" мовники проаналізували морський радіотрафік та місцезнаходження російських суден. Вони вказали, що дані виявили підозрілі схеми плавання, особливо навколо морських вітряних електростанцій, газопроводів та підводних силових кабелів та кабелів передачі даних.
Новий епізод розслідування вийде в ефір у середу.
Стривожені вторгненням росії в Україну минулого року Швеція та сусідня Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Фінляндія приєдналася до військового союзу 4 квітня. Проте заперечення з боку членів НАТО Туреччини та Угорщини затримали процес для Швеції, яка понад 200 років уникала військових союзів.