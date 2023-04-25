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Швеция выслала пятерых сотрудников посольства россии по подозрению в шпионаже

Швеция выслала пятерых сотрудников посольства россии по подозрению в шпионаже

Киев • УНН

 • 344658 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Швеция проинформировала москву о том, что пятерым сотрудникам посольства россии в Стокгольме нужно покинуть страну. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что деятельность сотрудников посольства несовместима с их дипломатическим статусом. Бильстрем добавил, что посол россии в Швеции Виктор Татаринцев был проинформирован о высылке.

Служба безопасности Швеции, известная под аббревиатурой SAPO, недавно получила список имен ряда подозреваемых сотрудников российской разведки, сообщила шведская телекомпания SVT.

Агентство внутренней безопасности заявило, что "каждый третий российский дипломат в Швеции является офицером разведки".

Что было раньше

Год назад Швеция также выслала трех сотрудников российского посольства. Две недели назад соседняя Норвегия заявила, что высылает 15 российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

На прошлой неделе общественные телерадиокомпании Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции сообщили в рамках совместного расследования, что россию подозревают в шпионаже в водах Балтийского и Северного морей с использованием гражданских рыболовных траулеров, грузовых судов и яхт.

В своем сериале "Война теней" вещатели проанализировали морской радиотрафик и местонахождение российских судов. Они указали, что данные выявили подозрительные схемы плавания, особенно вокруг морских ветряных электростанций, газопроводов и подводных силовых кабелей и кабелей передачи данных.

Новый эпизод расследования выйдет в эфир в среду.

Встревоженные вторжением россии в Украину в прошлом году Швеция и соседняя Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия присоединилась к военному союзу 4 апреля. Однако возражения со стороны членов НАТО Турции и Венгрии задержали процесс для Швеции, которая более 200 лет избегала военных союзов.

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